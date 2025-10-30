Furto con scasso in zona ASI a Frosinone sradicata una cassaforte da ditta di Logistica
Notte movimentata nell'area industriale del capoluogo ciociaro. All'incirca alle ore 00:30 di mercoledì 30 ottobre 2025, una banda di malviventi ha messo a segno un grave furto con scasso ai danni di una ditta di logistica situata nella cruciale Zona ASI di Frosinone.L'intervento tempestivo dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
