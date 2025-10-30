Furto al Louvre | un terzo sospettato è stato arrestato
Altri due presunti ladri dei gioielli di Napoleone sono già stati fermati nei giorni scorsi: stavano per scappare in Africa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Corriere della Sera. ULTIM'ORA - Cinque nuovi arresti, mercoledì sera, per il furto al museo del Louvre di Parigi avvenuto lo scorso 19 ottobre. Tra loro ce n'è almeno uno che avrebbe partecipato direttamente al colpo e faceva parte della banda dei quattro
#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Francia
Furto al Louvre, arrestato terzo ladro sospettato: la confessione "parziale" degli altri due arrestati, ma i gioielli sono introvabili - E' stato arrestato ieri sera nella regione di Parigi un terzo sospettato in relazione al furto al Louvre del 19 ottobre. Secondo msn.com
