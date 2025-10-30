Furto al Louvre | quattro nuovi arresti a Parigi

La speranza di ritrovare i gioielli della corona torna ad accendersi a Parigi, a undici giorni dal clamoroso furto che ha scosso il Museo del Louvre e l’opinione pubblica mondiale. Nella serata di mercoledì, la Brigade de répression du banditisme (BRB) ha effettuato una serie di arresti mirati, portando in custodia cinque persone sospettate di essere coinvolte nell’organizzazione e nell’esecuzione del colpo. Secondo quanto riferito da fonti concordanti, le operazioni sono scattate intorno alle 21 nel XVI arrondissement di Parigi e nella Seine-Saint-Denis (93), area periferica della capitale francese spesso teatro di interventi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

