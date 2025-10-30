Furto al Louvre nuovo colpo di scena | chi è stato arrestato a Parigi
Svolta nel caso del furto al Louvre. Le forze dell'ordine francesi hanno arrestato altre cinque persone nell'ambito dell'indagine sullo spettacolare furto di gioielli al museo francese dei giorni scorsi. A riferirlo l'emittente radiofonica Rtl, che cita fonti vicine all'inchiesta. Ieri due arrestati hanno ammesso una parziale responsabilità. Il procuratore ha specificato che gli arresti sono stati effettuati a Parigi e nella Seine-Saint-Denis e che le perquisizioni effettuate non hanno ancora portato alla luce la refurtiva. Per quanto riguarda i profili dei cinque individui arrestati, Laure Beccuau rimane cauta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
