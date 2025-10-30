Furto al Louvre media | Arrestato terzo sospetto

🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' stato arrestato ieri sera nella regione di Parigi un terzo sospettato in relazione al furto al Louvre del 19 ottobre. Lo riferisce Bfmtv citando proprie fonti. Il sospettato è attualmente in custodia cautelare in attesa di essere interrogato dagli inquirenti.  Secondo quanto affermato dalla procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, in conferenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

