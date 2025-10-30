Furto al Louvre i due fermati sono indagati e in custodia cautelare
Cinque nuovi arresti per il clamoroso furto al Museo del Louvre di Parigi dello scorso 19 ottobre. Almeno uno dei fermati avrebbe partecipato direttamente al colpo, manovrando il furgone montascale, che ha permesso alla banda di raggiungere la sala Apollo al primo piano. I fermi sono avvenuti in luoghi diversi nella regione parigina dopo 4 giorni di interrogatori dei due presunti complici catturati domenica: un algerino e un francese, di 34 e 39 anni e con precedenti specifici, che avrebbero già fornito una parziale ammissione di responsabilità. Secondo gli investigatori sarebbero loro i due uomini entrati nel museo per rubare i gioielli reali, lasciando impronte e tracce di dna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
