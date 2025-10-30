furto al louvre fermate cinque persone

Le autorità francesi hanno fermato cinque persone nell’ambito delle indagini sul furto al Museo del Louvre del 19 ottobre. Tra loro figura uno dei principali sospetti, come confermato dal procuratore di Parigi Laure Beccuau in un’intervista a Rtl: «Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino». Beccuau ha inoltre precisato che i gioielli rubati, il cui valore stimato ammonta a circa 88 milioni di euro, non sono stati ancora recuperati. Il procuratore di Parigi Laure Beccuau (Ansa). Secondo quanto riportato da Bfm Tv, un terzo sospettato è stato arrestato mercoledì 29 ottobre nella regione parigina e si trova attualmente in custodia cautelare per essere interrogato dagli investigatori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

