furto al louvre cinque nuovi arresti

Dieci giorni dopo lo spettacolare furto al Museo del Louvre di otto gioielli della corona francese, mercoledì sera, 29 ottobre, cinque persone sono state arrestate e messe in custodia, tra cui uno dei principali sospettati. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi a Rtl. Gli arresti sono avvenuti "in luoghi diversi" intorno alle 21 a Parigi e dintorni, secondo Laure Beccuau. "Uno di loro era un obiettivo degli inquirenti, era uno dei sospettati che avevamo nel mirino", ha specificato. Le altre quattro persone arrestate "potrebbero essere in grado di fornirci informazioni sullo svolgimento dei fatti".

