Furto al Louvre | cinque nuovi arresti ma i gioielli restano introvabili
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi sviluppi nell’inchiesta. Cinque persone sono state arrestate nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, in relazione al clamoroso furto avvenuto il 19 ottobre al museo del Louvre di Parigi. Tra loro, secondo quanto trapela dalle autorità, almeno uno avrebbe partecipato direttamente al colpo, facendo parte della banda dei quattro ladri che, la mattina di domenica, fuggirono a bordo di due scooter dopo aver rubato preziosi gioielli. Gli arresti sono stati effettuati nell’area metropolitana di Parigi, quasi in contemporanea con la presentazione davanti a un giudice dei due presunti complici fermati domenica, dopo quattro giorni di custodia cautelare e interrogatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Cinque nuovi arresti, mercoledì sera, per il furto al museo del Louvre di Parigi avvenuto lo scorso 19 ottobre. Tra loro ce n'è almeno uno che avrebbe partecipato direttamente al colpo e faceva parte della banda dei quattro - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X
Furto al Louvre, cinque nuovi arresti: «Un sospetto collegato al colpo dalle tracce di Dna» - Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sul furto al Louvre: sono cinque le persone fermate questa mattina, 30 ottobre. Si legge su msn.com
Furto al Louvre, arrestati cinque nuovi sospettati a Parigi - Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sul furto di gioielli al Louvre. italiaoggi.it scrive
Furto al Louvre, cinque nuovi arresti a Parigi - Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi. Come scrive msn.com