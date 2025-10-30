Furto al Louvre | cinque nuovi arresti ma i gioielli restano introvabili

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi sviluppi nell’inchiesta. Cinque persone sono state arrestate nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, in relazione al clamoroso furto avvenuto il 19 ottobre al museo del Louvre di Parigi. Tra loro, secondo quanto trapela dalle autorità, almeno uno avrebbe partecipato direttamente al colpo, facendo parte della banda dei quattro ladri che, la mattina di domenica, fuggirono a bordo di due scooter dopo aver rubato preziosi gioielli. Gli arresti sono stati effettuati nell’area metropolitana di Parigi, quasi in contemporanea con la presentazione davanti a un giudice dei due presunti complici fermati domenica, dopo quattro giorni di custodia cautelare e interrogatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

