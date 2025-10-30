Furto al Louvre cinque nuovi arresti La procuratrice | Mancano ancora i gioielli
Sono 5 i nuovi fermi, fra i quali uno dei principali sospetti, nell’inchiesta sul furto al Louvre. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ai microfoni della radio francese Rtl. «Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino», ha precisato la procuratrice. Mercoledì sera un terzo uomo che risulterebbe coinvolto è stato arrestato nella regione parigina e posto in custodia cautelare in attesa dell’interrogatorio da parte degli investigatori. La notizia, riportata da Bfm Tv, precisa che l’arrestato è sospettato di aver partecipato insieme ai due presunti complici già fermati nel compiere il furto. 🔗 Leggi su Open.online
