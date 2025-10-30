Furto al Louvre cinque nuovi arresti | I gioielli non sono ancora stati trovati
Cinque nuovi arresti, mercoledì sera, per il furto al museo del Louvre di Parigi avvenuto lo scorso 19 ottobre. Tra loro ce n'è almeno uno che avrebbe partecipato direttamente al colpo e faceva parte della banda dei quattro che domenica mattina dopo avere rubato i gioielli fuggirono a bordo di due scooter. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
