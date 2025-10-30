Furto al Louvre cinque nuovi arresti | ancora nessuna traccia del bottino da 88 milioni di euro

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque persone sono state arrestate contemporaneamente in diverse località della regione parigina nell’inchiesta sul furto al Louvre del 19 ottobre. Tra loro figura uno dei principali sospetti, individuato grazie a tracce di DNA. Gli otto gioielli rubati restano ancora introvabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

furto louvre cinque nuoviFurto al Louvre, arrestati cinque nuovi sospettati a Parigi - Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sul furto di gioielli al Louvre. Riporta italiaoggi.it

furto louvre cinque nuoviFurto di gioielli al Louvre, nuova svolta: "Arrestati altri cinque sospettati". I pm: "Uno incastrato dal Dna" - Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati ieri sera per la rapina, secondo quanto dichiarato dal procuratore di Parigi Laure Beccu ... Si legge su affaritaliani.it

furto louvre cinque nuoviFurto al Louvre: cinque nuovi arresti - Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sul furto di gioielli al Louvre. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto Louvre Cinque Nuovi