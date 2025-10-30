Furto al Louvre | arrestato un terzo sospettato

Leggo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo arresto nell?inchiesta sul furto al Louvre del 19 ottobre. Un terzo sospettato è stato fermato mercoledì sera nella regione di Parigi, come riferisce. 🔗 Leggi su Leggo.it

