Furto al Louvre arrestato un terzo sospettato a Parigi

Open.online | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terzo uomo che risulterebbe coinvolto nel furto dei gioielli al museo del Louvre è stato arrestato mercoledì sera nella regione parigina e posto in custodia cautelare in attesa dell’interrogatorio da parte degli investigatori. La notizia, riportata da Bfm Tv, precisa che l’arrestato è sospettato di aver partecipato insieme ai due presunti complici già fermati nel compiere il furto. I primi due sospetti — uno fermato all’aeroporto di Parigi mentre tentava di lasciare il paese, l’altro rintracciato nella banlieue nord-est — hanno “ parzialmente ammesso ” il loro ruolo, ha dichiarato la procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau. 🔗 Leggi su Open.online

