Furto al Louvre arrestato terzo sospettato
In seguito al furto con scasso al Museo del Louvre avvenuto domenica 19 ottobre, un terzo sospettato è stato arrestato mercoledì sera, secondo le informazioni di Bfmtv. Il terzo sospettato è attualmente in custodia cautelare in attesa di essere interrogato dagli inquirenti. Secondo le informazioni dell’emittente francese, l’uomo è stato arrestato mercoledì sera nella regione parigina, mentre i suoi due presunti complici sono stati incriminati e posti in custodia cautelare mercoledì. I primi due fermati hanno “parzialmente” ammesso la loro partecipazione al furto che da più parti è stato definito “il colpo del secolo”, ha riferito la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, aggiungendo che i due sono accusati di furto commesso da una banda organizzata e associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
