Ilmattino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato arrestato ieri sera nella regione di Parigi un terzo sospettato in relazione al furto al Louvre del 19 ottobre. Lo riferisce Bfmtv citando proprie fonti. Il sospettato è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Furto al Louvre, arrestato terzo ladro sospettato: la confessione "parziale" degli altri due arrestati, ma i gioielli sono introvabili

