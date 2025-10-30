Furto al Louvre altri cinque arresti

A distanza di quasi due settimane altri cinque soggetti sono stati arrestati per il colpo commesso al Louvre. A darne notizia sono i media francesi, secondo i quali fra i nuovi fermati si troverebbe anche uno degli uomini che ha partecipato direttamente al furto. In questi giorni gli inquirenti francesi hanno lavorato alacremente per arrivare ai membri della banda. Il furto avvenuto lo scorso 19 ottobre, in pieno giorno, al museo del Louvre di Parigi ha lasciato tutto il mondo a bocca aperta. Una risposta immediata era più che mai necessaria. Dopo la cattura di due trentenni che stavano cercando di lasciare la Francia, arriva ora la notizia di altri fermi, eseguiti nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

