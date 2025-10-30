Furto al Louvre 5 nuovi arresti per la rapina da 88 mln € confessione parziale dei primi 2 fermati gioielli ancora dispersi

"Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino", ha precisato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau Nuovo aggiornamento in merito al furto al Louvre. La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha dichiarato che sono stati effettuati 5 nuovi arresti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

