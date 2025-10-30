Furti d' auto tra l' Irpinia e la Valle dell’Irno otto indagati davanti al Gip di Avellino
Avellino. È proseguita nei giorni scorsi davanti al Gip del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, l’istruttoria preliminare nei confronti di otto giovani accusati di far parte di una banda specializzata in furti di autovetture. Gli indagati, sette ventenni e un uomo più adulto, hanno scelto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
