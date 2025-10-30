Furti danneggiamenti e incendi di auto | 27 reati in una sola notte a Lamezia Terme arrestato 17enne

Un 17enne di Lamezia Terme è stato arrestato per 27 reati commessi in una notte, tra furti, danneggiamenti e incendi di auto. Identificato grazie a 200 ore di video e tabulati telefonici, è accusato anche di aver rubato un’auto e distrutto arredi urbani durante la fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

