Fuorigrotta rapina scooter e telefono a un passante nel traffico | preso dopo breve fuga
Arrestato rapinatore 42enne. Nel pomeriggio di ieri, tra il traffico intenso di Viale Acton a Fuorigrotta, l’uomo ha sottratto lo scooter ad un passante, poi ha gli ha portato via un telefono cellulare e di 30 euro in contanti. La . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altre letture consigliate
"Gocce di pioggia si mischiavano con le sue lacrime. [...] Certi segreti rimangono tali per sempre." (Kempes Astolfi, 1975 La Rapina delle Pizze, 2025) - - - #roma #citazioni #libro #libri #pizze - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, ruba uno scooter a via Acton: arrestato 42enne a Fuorigrotta - Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Secondo msn.com