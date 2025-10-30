Fuori strada col pulmino | 4 ragazzini e conducente in pronto soccorso
Sono cinque le persone, di cui 4 minorenni, rimaste ferite nell'incidente avvenuto ieri sera, 29 ottobre in via Senese a Lucignano. L'episodio si è verificato poco prima delle 20.30 ed ha visto il coinvolgimento di un pulmino a bordo del quale viaggiavano i giovani e l'autista di 58 anni.
