Funerali James Senese | folla per l’ultimo saluto e il sassofono sopra la bara
Una folla commossa si riunita presso la chiesa di Santa Maria dell’Arco nel quartiere di Miano a Napoli per i funerali del sassofonista James Senese, uno dei più grandi talenti della musica italiana e internazionale, morto il 29 ottobre a 80 anni. Sulla bara il suo amatissimo sax. Presenti alle esequie, oltre al sindaco Gaetano Manfredi e a Roberto Fico, tanti artisti e colleghi che con lui hanno suonato nella storica band di Pino Daniele tra i quali Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello e Nino D’Angelo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
