FUMATA BIANCA! CANALE 5 | LA STAFFETTA TRA ZELIG E GRANDE FRATELLO VIP ANTEPRIMA

I palinsesti sono materia mobile e pare sia arrivata la fumata bianca, come vi anticipiamo su BubinoBlog, sul futuro di due show molti amati dal pubblico di Canale 5, Zelig e Grande Fratello Vip. Parliamo in particolare della serata con la maggiore platea televisiva, il lunedì sera. Terminato per metà dicembre il Grande Fratello di Simona Ventura e dopo la pausa per le festività di Natale e Capodanno, ecco la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi e dai vertici Mediaset per gennaio 2026. Il lunedì sera sarà aperto dalla nuova edizione di Zelig, l’iconico show comico, a cui seguirà il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini nel ruolo di grande timoniere che plasmerà ulteriormente il reality con le dinamiche dei vipponi che ben conosce. 🔗 Leggi su Bubinoblog

