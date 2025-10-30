FUMATA BIANCA! CANALE 5 | LA STAFFETTA TRA ZELIG E GRANDE FRATELLO VIP ANTEPRIMA
I palinsesti sono materia mobile e pare sia arrivata la fumata bianca, come vi anticipiamo su BubinoBlog, sul futuro di due show molti amati dal pubblico di Canale 5, Zelig e Grande Fratello Vip. Parliamo in particolare della serata con la maggiore platea televisiva, il lunedì sera. Terminato per metà dicembre il Grande Fratello di Simona Ventura e dopo la pausa per le festività di Natale e Capodanno, ecco la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi e dai vertici Mediaset per gennaio 2026. Il lunedì sera sarà aperto dalla nuova edizione di Zelig, l’iconico show comico, a cui seguirà il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini nel ruolo di grande timoniere che plasmerà ulteriormente il reality con le dinamiche dei vipponi che ben conosce. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altre letture consigliate
Fumata bianca dopo la cancellazione last minute delle seduta della scorsa settimana. Nessun incarico per il sindaco di Santa Margherita Guglielmo Caversazio. Oggi il voto sulla delibera Amt - facebook.com Vai su Facebook
I vertici della #Juventus avrebbero trovato l'accordo con #Spalletti. La "fumata" bianca potrebbe arrivare già in giornata. [ @TUTTOJUVE_COM] - X Vai su X