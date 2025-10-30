Fulham–Wolves | preview probabili formazioni chiavi tattiche e pronostico
A Craven Cottage si affrontano due squadre con proposte diverse: Fulham più manovriero e paziente nel palleggio, Wolves verticale e aggressivo nelle transizioni. Attenzione ai piazzati (duelli aerei pesanti in entrambe le aree) e alla gestione della zona 14, dove si decide il ritmo della partita. Stato di forma in pillole. Fulham: costruzione dal basso, terzini alti e mezzali che entrano a rimorchio. Quando riesce a ribaltare il lato con i tempi giusti, attacca bene il secondo palo.. Wolves: blocco medio, riaggressione immediata dopo perdita e ricerca della profondità con gli esterni. Molto pericolosi in campo aperto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si era infortunato lo scorso 30 agosto nel match di Premier League contro il Fulham per un problema al bicipite femorale della coscia destra. In due mesi, Liam Delap è tornato a disposizione del Chelsea di Enzo Maresca, ma il suo rientro contro i Wolves non - X Vai su X
Probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona/ Emergenza in difesa! (Champions League, 1 ottobre 2025) - Per quanto riguarda le quote, che leggiamo con le probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona, abbiamo la Snai a dirci dei partenopei che sono favoriti, grazie ad un valore corrispondente a 1,83 ... Segnala ilsussidiario.net
Juventus-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A - 45 allo Stadium, Bremer non è stato convocato (al suo posto c'è Pedro Felipe della Next Gen). Segnala sport.sky.it
Villarreal-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - I bianconeri sfidano oggi, mercoledì 1 ottobre, gli spagnoli del Villarreal - Come scrive adnkronos.com