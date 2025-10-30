A Craven Cottage si affrontano due squadre con proposte diverse: Fulham più manovriero e paziente nel palleggio, Wolves verticale e aggressivo nelle transizioni. Attenzione ai piazzati (duelli aerei pesanti in entrambe le aree) e alla gestione della zona 14, dove si decide il ritmo della partita. Stato di forma in pillole. Fulham: costruzione dal basso, terzini alti e mezzali che entrano a rimorchio. Quando riesce a ribaltare il lato con i tempi giusti, attacca bene il secondo palo.. Wolves: blocco medio, riaggressione immediata dopo perdita e ricerca della profondità con gli esterni. Molto pericolosi in campo aperto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fulham–Wolves: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico