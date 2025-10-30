Questa potrebbe essere una partita decisiva per entrambe le squadre. Il Fulham è quartultimo in classifica, con la vittoria in campionato che manca dal 20 settembre e un turno di EFL passato per il rotto della cuffia, mentre il Wolverhampton è ultimo e ancora alla ricerca della prima vittoria. Con appena due punti in nove giornate . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fulham-Wolverhampton (sabato 01 novembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici