Fulham-Wolverhampton sabato 01 novembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Questa potrebbe essere una partita decisiva per entrambe le squadre. Il Fulham è quartultimo in classifica, con la vittoria in campionato che manca dal 20 settembre e un turno di EFL passato per il rotto della cuffia, mentre il Wolverhampton è ultimo e ancora alla ricerca della prima vittoria. Con appena due punti in nove giornate . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
