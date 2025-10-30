Fugge sui tetti per non essere arrestato | impiegato comunale denunciato per averlo aiutato

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri dovevano notificargli la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere. Una misura firmata dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Napoli. Figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, il 22enne ha notato le pattuglie ed è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

fugge tetti essere arrestatoCastellammare, fugge sui tetti per sottrarsi alle manette: arrestato 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese - I carabinieri dovevano notificare a un 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere. ilmattino.it scrive

Castellammare - Fugge sui tetti per sfuggire ai carabinieri, arrestato figlio del boss - Durante il blitz, denunciato un 20enne, impiegato pubblico nel comune di Sant’Antonio Abate. Secondo stabiachannel.it

Cerca Video su questo argomento: Fugge Tetti Essere Arrestato