Fugge sui tetti per non essere arrestato | impiegato comunale denunciato per averlo aiutato
I carabinieri dovevano notificargli la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere. Una misura firmata dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Napoli. Figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, il 22enne ha notato le pattuglie ed è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dai tetti parigini alle rovine romane, non vediamo l’ora di mostrare dove ci porterà il prossimo capitolo di Emily”, ha detto Darren Star, creatore della serie, durante l’inizio delle riprese tra Roma e Venezia. Netflix ha appena svelato le prime immagini della quint Vai su Facebook
Castellammare, fugge sui tetti per sottrarsi alle manette: arrestato 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese - I carabinieri dovevano notificare a un 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere. ilmattino.it scrive
Castellammare - Fugge sui tetti per sfuggire ai carabinieri, arrestato figlio del boss - Durante il blitz, denunciato un 20enne, impiegato pubblico nel comune di Sant’Antonio Abate. Secondo stabiachannel.it