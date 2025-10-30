Fugge e aggredisce i carabinieri arrestato 45enne

Tarantinitime.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata del 28 ottobre 2025, a Taranto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della circolazione stradale, hanno arrestato un 45enne, convivente, disoccupato e già censurato, presunto responsabile dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un posto di controllo nel centro cittadino, l’uomo, fermato a bordo di un’autovettura, avrebbe fornito ai militari dell’Arma false generalità nel tentativo di eludere le verifiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

fugge e aggredisce i carabinieri arrestato 45enne

© Tarantinitime.it - Fugge e aggredisce i carabinieri, arrestato 45enne

Approfondisci con queste news

fugge aggredisce carabinieri arrestatoTaranto: tenta la fuga e aggredisce i Carabinieri, arrestato 45enne - A Taranto un 45enne arrestato dopo aver tentato la fuga e aggredito i Carabinieri durante un controllo stradale. Lo riporta trmtv.it

Fugge all’alt, picchia i carabinieri e prende a calci l’auto di servizio: arrestato un 34enne senza patente - Uno guidava senza patente una moto da cross senza targa e, una volta beccato dai carabinieri, li ha aggrediti. mondopalermo.it scrive

fugge aggredisce carabinieri arrestatoCastellammare, fugge sui tetti per sottrarsi alle manette: arrestato 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese - I carabinieri dovevano notificare a un 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fugge Aggredisce Carabinieri Arrestato