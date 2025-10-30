Fugge e aggredisce i carabinieri arrestato 45enne
Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata del 28 ottobre 2025, a Taranto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della circolazione stradale, hanno arrestato un 45enne, convivente, disoccupato e già censurato, presunto responsabile dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un posto di controllo nel centro cittadino, l’uomo, fermato a bordo di un’autovettura, avrebbe fornito ai militari dell’Arma false generalità nel tentativo di eludere le verifiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Approfondisci con queste news
LEGGI QUI: https://primacremona.it/cronaca/ruba-le-offerte-in-chiesa-fugge-in-bici-si-introduce-in-una-casa-e-aggredisce-unanziana/ #cremona #cremonese #cronaca #ruba #offerte #chiesa #bici #casa #aggressione #anzianasignora - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, fugge in moto senza patente e la madre aggredisce i poliziotti: arrestata, denunciato il figlio 18enne Una normale attività di controllo del territorio si è trasformata in un intervento concitato per gli agenti della Squadra Volante della https://lamilano.it/lecce - X Vai su X
Taranto: tenta la fuga e aggredisce i Carabinieri, arrestato 45enne - A Taranto un 45enne arrestato dopo aver tentato la fuga e aggredito i Carabinieri durante un controllo stradale. Lo riporta trmtv.it
Fugge all’alt, picchia i carabinieri e prende a calci l’auto di servizio: arrestato un 34enne senza patente - Uno guidava senza patente una moto da cross senza targa e, una volta beccato dai carabinieri, li ha aggrediti. mondopalermo.it scrive
Castellammare, fugge sui tetti per sottrarsi alle manette: arrestato 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese - I carabinieri dovevano notificare a un 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, la sospensione dell’affidamento al servizio sociale e portarlo in carcere. Secondo msn.com