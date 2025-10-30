Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata del 28 ottobre 2025, a Taranto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della circolazione stradale, hanno arrestato un 45enne, convivente, disoccupato e già censurato, presunto responsabile dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un posto di controllo nel centro cittadino, l’uomo, fermato a bordo di un’autovettura, avrebbe fornito ai militari dell’Arma false generalità nel tentativo di eludere le verifiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fugge e aggredisce i carabinieri, arrestato 45enne