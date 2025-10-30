Fugge all' alt picchia i carabinieri e prende a calci l' auto di servizio | arrestato un 34enne senza patente

Uno guidava senza patente una moto da cross senza targa e, una volta beccato dai carabinieri, li ha aggrediti. L'altro, invece, si trovava a bordo di un'auto senza assicurazione: pur di non fermarsi all'alt è fuggito ma, una volta preso, ha iniziato a prendere a calci la gazzella dei militari in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

