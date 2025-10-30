Fuga di gas a Bonacina | strada chiusa si lavora
Momenti di apprensione nella mattinata di giovedì 30 ottobre, nel rione di Bonacina, dove una fuga di gas ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia locale. L'emergenza si è verificata in via Sant'Egidio, la stessa zona dove da qualche mese è stato aperto un nuovo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
