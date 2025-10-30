Fucecchio vende cara la pelle alla capolista
FUCECCHIO 1 ZENITH PRATO 2 FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Usai, Pieri, Geniotal, Fiorini, Sgherri, Princiotta. A disp.: Rocchi, Berhoxha, Goretti, Modena, Cardini, Badalassi, Melani, Cristodaro, Lamberta. All.: Menichetti. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Parrini, Geri, Saccenti, Tempestini, Cela. A disp.: Fiordi, Innocenti, Moretti, Osakwe, Castiello, Danti, Moussaid, Casini, Nannipieri. All.: Settesoldi. Arbitro: Grigoriadis di Siena. Reti: 17’ rig. Toccafondi; 35’ Lecceti; 77’ Saccenti. FUCECCHIO – La capolista Zenith Prato passa al "Corsini", ma non senza faticare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
