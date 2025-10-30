Fucecchio spari contro un altro falco pellegrino
In seguito al recente ritrovamento di un falco pellegrino ferito da pallini da caccia nei pressi del Padule di Fucecchio, un altro esemplare della stessa specie—protetta e non cacciabile—è stato recuperato nella stessa area, anch’esso colpito da un colpo di fucile da caccia. Il rapace è stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il mondo della scuola è in lutto, se ne è andata una professoressa di Fucecchio molto stimata - facebook.com Vai su Facebook