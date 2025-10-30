Fucecchio spari contro un altro falco pellegrino

Firenzetoday.it | 30 ott 2025

In seguito al recente ritrovamento di un falco pellegrino ferito da pallini da caccia nei pressi del Padule di Fucecchio, un altro esemplare della stessa specie—protetta e non cacciabile—è stato recuperato nella stessa area, anch’esso colpito da un colpo di fucile da caccia. Il rapace è stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

