Fs investirà 20 miliardi in digitale entro il 2034

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Applicare l'Ertms (il sistema digitale di segnalamento; ndr) a 10mila treni che ogni giorno percorrono 17.000 chilometri di rete è un'evoluzione straordinaria per i tempi in cui viviamo - ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs - eppure, è ciò che stiamo realizzando, con un piano di investimenti di 20 miliardi di euro nei prossimi dieci anni in tecnologia». Le parole di Donnarumma sono state pronunciate durante la presentazione del Rapporto Strategico 2026 del Centro Economia Digitale, sintetizzano la visione del Gruppo Fs: un percorso di profonda innovazione in cui la digitalizzazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali per trasformare il sistema della mobilità italiana, rendendolo più moderno, interconnesso e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

fs investir224 20 miliardi in digitale entro il 2034

© Ilgiornale.it - Fs investirà 20 miliardi in digitale entro il 2034

News recenti che potrebbero piacerti

fs investir224 20 miliardiGruppo FS, Donnarumma: 20 miliardi di investimenti in tecnologia entro il 2034 - 000 chilometri di rete è un’evoluzione straordinaria per i tempi in cui viviamo. Scrive finanza.repubblica.it

fs investir224 20 miliardiIl Gruppo Fs accelera lo sviluppo tecnologico: stanziati 20 mld di euro - Tecnologia protagonista degli investimenti del Gruppo Fs che ha stanziato 20 miliardi di euro fino al 2034 nell'intento di ridisegnare ... travelquotidiano.com scrive

fs investir224 20 miliardiFS: 20 miliardi di euro di investimenti in tecnologia entro il 2034 - Sono previsti 20 miliardi di euro in investimenti in tecnologia da qui al 2034, per ridisegnare il sistema della mobilità e accompagnare la ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Fs Investir224 20 Miliardi