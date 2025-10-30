Fs investirà 20 miliardi in digitale entro il 2034

«Applicare l'Ertms (il sistema digitale di segnalamento; ndr) a 10mila treni che ogni giorno percorrono 17.000 chilometri di rete è un'evoluzione straordinaria per i tempi in cui viviamo - ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs - eppure, è ciò che stiamo realizzando, con un piano di investimenti di 20 miliardi di euro nei prossimi dieci anni in tecnologia». Le parole di Donnarumma sono state pronunciate durante la presentazione del Rapporto Strategico 2026 del Centro Economia Digitale, sintetizzano la visione del Gruppo Fs: un percorso di profonda innovazione in cui la digitalizzazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali per trasformare il sistema della mobilità italiana, rendendolo più moderno, interconnesso e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

