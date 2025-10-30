Croccante, saporita e piena di energia, la frutta secca è diventata una presenza fissa in molte diete, da quella mediterranea a quelle più fit che spopolano sui social. Celebrata da nutrizionisti e fitness influencer, è ormai considerata uno spuntino sano e intelligente, perfetto per calmare la fame e fare il pieno di nutrienti. C’è chi la sgranocchia in ufficio, chi la aggiunge allo yogurt, chi la mette nell’insalata o nel porridge del mattino. E poi ci sono i consigli virali, come quello che sostiene che mangiare qualche mandorla prima della pizza aiuterebbe a tenere a bada l’indice glicemico e quindi il peso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Frutta secca e dieta: il paradosso dei grassi buoni