Frosinone presentazione del documentario Quale allegria
Il Consorzio Parsifal, insieme ad altre 25 associazioni e cooperative che operano nel mondo della disabilità, è tra i produttori di “Quale allegria”, documentario di Francesco Frisari prodotto da Fantomatica con Rai Cinema, il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio di Fondazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
QUALE ALLEGRIA - si chiede e chiede al pubblico Quale allegria, ritorno alla regia di un lungometraggio documentario per il quarantenne romano Francesco Frisari a quasi dieci