Frosinone parte la nuova raccolta differenziata | nuovo calendario e kit intelligenti con chip identificativo

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della campagna relativa al servizio di igiene urbana del Comune di Frosinone.Erano presenti, con il Sindaco Riccardo Mastrangeli e il Vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia, i consiglieri comunali Sergio Verrelli e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

