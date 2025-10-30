Frosinone | minaccia i genitori per droga divieto di avvicinamento per 33enne a Ferentino
Un 33enne di Ferentino (Frosinone) è stato raggiunto da un’ordinanza che gli vieta di avvicinarsi ai genitori e prevede l’uso del braccialetto elettronico, dopo che per lungo tempo li aveva minacciati per ottenere denaro per l’acquisto di droga. La coppia di anziani viveva in un clima di paura e soggezione, al punto da dover subire aggressioni e minacce ogni volta che si rifiutava di consegnare denaro al figlio tossicodipendente. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nova, l’ultima lite si è consumata pochi giorni fa: di fronte all’ennesimo episodio di violenza domestica, i genitori hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Ferentino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
