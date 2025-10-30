Freddy Krueger testimone di nozze di due fan di Nightmare | il motivo commovente legato al padre dello sposo

Robert Englund, l’attore diventato leggenda per il suo ruolo di Freddy Krueger nella saga horror Nightmare, ha firmato come testimone il certificato di matrimonio di due suoi fan durante un evento speciale. La cerimonia si è svolta sabato 18 ottobre allo ScareFest Weekend presso il Central Bank Center di Lexington, in Kentucky, una convention dedicata all’horror. View this post on Instagram A post shared by Robert Englund (@officialrobertenglund) Gli sposi, Adrian Barcelona e Sarah Weidner, hanno scelto di celebrare il loro amore con un matrimonio a tema, indossando rispettivamente un completo verde scuro con papillon rosso e un abito rosso con velo verde e guanti in pizzo verdi, esattamente i colori di Krueger, che nei film indossa un maglione a righe rosso e verde scuro, diventato iconico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

