frecciatina diretta agli young bucks da parte di bryan idol

Nella giornata di ieri, il podcast italiano Pro Wrestling Culture, ha intervistato l'attuale campione TV della National Wrestling Alliance, Bryan Idol. Il giovane atleta ha toccato diverse tematiche inerenti il suo percorso e la sua carriera, ci ha tenuto poi a sottolineare l'importanza di dare il massimo per la federazione per cui lavora, lanciano di fatto anche una "frecciatina" indiretta verso un noto tag team, gli Young Bucks. Ecco di seguito le sue parole estratte dall'intervista. "Gli YB hanno più volte dichiarato anni fa quanto sia importante lottare bene e fare buona figura per se stessi e non per le federazioni per cui lavori.

