Ne è passato di tempo dal 6 dicembre 2015, da quando un incendio doloso distrusse quattordici mezzi pesanti alla P.P.B. Servizi & Trasporti di Seriate. Un attentato di stampo mafioso che addensò molte ombre sul business del settore ortofrutticolo bergamasco. E dal quale scaturì l’indagine sulla F.lli?Santini s.r.l. di Azzano San Paolo, gestita di fatto dai fratelli Carlo e Alessandro Santini, entrambi con precedenti penali e legami poco rassicuranti con ambienti criminali calabresi. L’operazione “Papa”, condotta dal Ros e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, culminò nei primi mesi del 2019 con l’arresto dei due fratelli, accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Fratelli Santini, i "palesi" tentativi di eludere le interdittive antimafia e arraffare i fondi Covid