Fratelli d’Italia pronta a denunciarla l’annuncio | Vediamo se ora si salva

Fratelli d'Italia è oggi la principale forza politica del centrodestra italiano e il partito che esprime la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nato nel 2012 da una scissione interna al Popolo della Libertà, nel corso di poco più di un decennio ha saputo passare dai margini della scena politica a diventare il fulcro del governo. La sua crescita è stata costante e travolgente, costruita su un messaggio identitario forte, centrato su patriottismo, sicurezza, sovranità nazionale e difesa della legalità. Oggi Fratelli d'Italia non solo domina i sondaggi, ma detta anche la linea del dibattito politico interno, soprattutto sui temi sociali più divisivi come immigrazione, ordine pubblico e gestione delle emergenze abitative.