Fratelli d’Italia pronta a denunciarla la clamorosa dichiarazione scuote la politica | Vediamo se ora si salva
Fratelli d’Italia, principale partito del centrodestra e forza politica guidata dalla premier Giorgia Meloni, si trova nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per una controversia che vede protagonista l’europarlamentare Ilaria Salis. La questione nasce dalla partecipazione annunciata di Salis a un evento organizzato dal collettivo Plat a Bologna, in uno stabile occupato in via Don Minzoni, simbolo della battaglia cittadina per il diritto alla casa. Fratelli d’Italia e la nuova polemica politica: il caso Salis a Bologna. Il dibattito si accende in seguito alla diffusione di un post sui social pubblicato dal collettivo Plat, poi condiviso dalla stessa Salis sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondisci con queste news
Elezioni Regionali Veneto 23 e 24 Novembre 2025 ?VOTA "Fratelli d'Italia- Giorgia Meloni " ? SCRIVI "SORANZO " #scrivisoranzo - facebook.com Vai su Facebook
Difendere la libertà delle donne, la sicurezza della Nazione e l’identità italiana non è una scelta: è un dovere. Con la nostra proposta di legge contro l’integralismo islamico, che vieta, tra le altre cose, gli indumenti che impediscono il riconoscimento del volto, d - X Vai su X