Frane al via il consolidamento del versante a monte del centro abitato di Itala

In dirittura d’arrivo la messa in sicurezza del versante a monte del centro abitato di Itala, in provincia di Messina. La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha, infatti, aggiudicato i lavori. I movimenti franosi e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

