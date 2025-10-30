Francisco Cerundolo chi è il tennista argentino e qual è il suo ranking
Aggressivo su tutte le superfici, è amante dei campi in terra battuta ma il torneo preferito è sull’erba di Wimbledon. Dotato di un ottimo diritto, colpo con cui cerca di imporre il suo ritmo all’avversario, a 26 anni Francisco Cerundolo è ormai una presenza costante dei primi 40 tennisti del ranking, tanto da toccare il 5 maggio 2025 il 18esimo posto, ad oggi suo miglior piazzamento in carriera dopo una prima metà di stagione eccellente soprattutto sul cemento americano. Complice un calo di risultati e fiducia nei propri mezzi, alla vigilia dell’ultimo Masters 1000 è sceso in 21esima posizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Tennis A Parigi Jannik #Sinner scenderà oggi in campo per gli ottavi di finale contro Francisco #Cerundolo. Per l'azzurro ieri, ai sedicesimi, vittoria sul velluto contro il tedesco #Bergs (6-4, 6-2) #RolexParisMasters Foto Ansa - X Vai su X
Terzo turno a Parigi tra il numero 2 del mondo Jannik Sinner e il numero 21 l'argentino Francisco Cerundolo! FORZAA Jannik #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
La famiglia di sportivi e il percorso atipico: chi è Francisco Cerundolo, il prossimo avversario di Sinner - ATP | Senza una carriera junior alle spalle, ma con una laurea in tasca, l’argentino ha sfondato nel tennis dopo i 20 anni, rimanendo paziente. Come scrive ubitennis.com
Cerundolo, chi è il tennista che oggi sfida Sinner: dalla fidanzata alla passione per il River Plate - Dopo aver sconfitto Bergs nel primo turno del torneo Masters 1000 di Parigi, Sinner si prepara ad affrontare gli ottavi di finale, dove sfiderà Cerundolo. Si legge su msn.com
Francisco Cerundolo, chi è il prossimo avversario di Jannik Sinner a Parigi, il precedente a Roma e quel parametro anomalo - Chi è Francisco Cerundolo, argentino con 5 precedenti alle spalle a vantaggio di Sinner: la famiglia, le statistiche e dove vedere in tv e streaming la partita ... Si legge su sport.virgilio.it