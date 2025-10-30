Francisco Cerundolo chi è il tennista argentino e qual è il suo ranking

Aggressivo su tutte le superfici, è amante dei campi in terra battuta ma il torneo preferito è sull’erba di Wimbledon. Dotato di un ottimo diritto, colpo con cui cerca di imporre il suo ritmo all’avversario, a 26 anni Francisco Cerundolo è ormai una presenza costante dei primi 40 tennisti del ranking, tanto da toccare il 5 maggio 2025 il 18esimo posto, ad oggi suo miglior piazzamento in carriera dopo una prima metà di stagione eccellente soprattutto sul cemento americano. Complice un calo di risultati e fiducia nei propri mezzi, alla vigilia dell’ultimo Masters 1000 è sceso in 21esima posizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

