Francia cinque nuovi arresti per il furto al Louvre
Il 30 ottobre la procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha annunciato cinque nuovi arresti in relazione allo spettacolare furto al museo del Louvre, tra cui uno dei principali sospettati, ma i gioielli della corona di Francia rimangono introvabili. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Scopri altri approfondimenti
È la prima volta che un ex capo dello stato finisce in prigione in Francia. Sarkozy è stato condannato a cinque anni di prigione per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti dell’ex leader libico Muammar Gheddafi alla sua campagna elettorale per - facebook.com Vai su Facebook
A cinque anni dall’assassinio di Samuel Paty, professore francese ucciso da un giovanissimo islamista che lo accusava di “blasfemia”, esce un libro dedicato al docente. https://ilfoglio.it/esteri/2025/10/18/news/la-lezione-di-samuel-paty-alla-francia-cinque-a - X Vai su X
Cinque nuovi arresti a Parigi per il furto al Louvre - "I cinque sono stati arrestati contemporaneamente in diverse località della regione parigina intorno alle 21 di ieri" ha dichiarato il procuratore ... Lo riporta msn.com
Furto al Louvre di Parigi: cinque nuovi arresti, ma il bottino non si trova - Uno degli uomini finiti in manette avrebbe lasciato tracce del proprio Dna sul luogo del colpo. Segnala quibrescia.it
Louvre, nuovi arresti nel maxi furto: i gioielli rubati restano introvabili - Due uomini confessano parzialmente il furto al Louvre, cinque nuovi arresti scuotono Parigi, ma il bottino sembra svanito nel nulla. panorama.it scrive