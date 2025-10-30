Francia cinque nuovi arresti per il furto al Louvre

Internazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 ottobre la procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha annunciato cinque nuovi arresti in relazione allo spettacolare furto al museo del Louvre, tra cui uno dei principali sospettati, ma i gioielli della corona di Francia rimangono introvabili. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

francia cinque nuovi arresti per il furto al louvre

© Internazionale.it - Francia, cinque nuovi arresti per il furto al Louvre

Scopri altri approfondimenti

francia cinque nuovi arrestiCinque nuovi arresti a Parigi per il furto al Louvre - "I cinque sono stati arrestati contemporaneamente in diverse località della regione parigina intorno alle 21 di ieri" ha dichiarato il procuratore ... Lo riporta msn.com

Furto al Louvre di Parigi: cinque nuovi arresti, ma il bottino non si trova - Uno degli uomini finiti in manette avrebbe lasciato tracce del proprio Dna sul luogo del colpo. Segnala quibrescia.it

francia cinque nuovi arrestiLouvre, nuovi arresti nel maxi furto: i gioielli rubati restano introvabili - Due uomini confessano parzialmente il furto al Louvre, cinque nuovi arresti scuotono Parigi, ma il bottino sembra svanito nel nulla. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francia Cinque Nuovi Arresti