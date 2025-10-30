Francesco Pernici è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il bresciano classe 2003 è reduce dalla miglior stagione della carriera, in cui ha effettuato un notevole salto di qualità prestazionale scendendo sotto l’1:44 negli 800 metri e sfiorando in un colpo solo sia lo storico primato nazionale di Marcello Fiasconaro che l’accesso alla finale dei Mondiali di Tokyo con un eccellente 1:43.84. “ È stata veramente una bella esperienza correre in questa semifinale mondiale, nella quale ho ottenuto anche un grande risultato cronometrico chiaramente non cercato, nel senso che non avevo pretese di fare tempi o cose così. 🔗 Leggi su Oasport.it

Francesco Pernici: "Ho margini da qui Los Angeles. Il record di Fiasconaro sarà una conseguenza del lavoro"