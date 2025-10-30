Francesca Fagnani prepara Belve Nip | lo spin-off di Belve dedicato alle persone comuni

Dopo il successo di  Belve  e dello spin-off  Belve Crime,  Francesca Fagnani  mette mano a un nuovo progetto televisivo. Si chiamerà, con ogni probabilità,  “Belve Nip”, e sarà una versione del celebre talk show dedicata questa volta non ai personaggi famosi, ma a  persone comuni. L’annuncio è arrivato in chiusura della  prima puntata della nuova stagione  di  Belve, andata in onda martedì scorso, 28 ottobre, su Rai2. Salutata l’ultima ospite, Isabella Rossellini, la giornalista si è rivolta al pubblico: «Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo», ha detto mentre sullo schermo compariva la mail  belveprovini@rai. 🔗 Leggi su Open.online

