Francesca Fagnani mette in cantiere ‘Belve Nip’
(Adnkronos) – Dopo 'Belve Crime', Francesca Fagnani mette in cantiere quello che potrebbe essere ribattezzato 'Belve Nip', un nuovo spin off del fortunato 'Belve', dedicato questa volta a "persone comuni". Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice al termine della prima puntata della nuova stagione del suo programma, martedì scorso in prima serata su Rai2. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
