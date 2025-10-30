Francesca Fagnani mette in cantiere ‘Belve Nip’

(Adnkronos) – Dopo 'Belve Crime', Francesca Fagnani mette in cantiere quello che potrebbe essere ribattezzato 'Belve Nip', un nuovo spin off del fortunato 'Belve', dedicato questa volta a "persone comuni". Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice al termine della prima puntata della nuova stagione del suo programma, martedì scorso in prima serata su Rai2. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

