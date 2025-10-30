Francesca Albanese finanziamenti sospetti | gli Usa chiedono di licenziarla

La divisione per i Diritti Civili del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto alle Nazioni Unite la rimozione immediata di Francesca Albanese dal suo incarico di Relatrice Speciale per i diritti umani nei Territori Palestinesi occupati. Con un’interrogazione presentata alla Camera dei Deputati l’onorevole Mauro Malaguti di Fratelli d’Italia ha chiesto a sua volta se non sia il caso di unirsi all’amministrazione statunitense per fare luce sulle gravi accuse avanzate da UnWatch secondo cui l’Albanese avrebbe insabbiato insieme all’Onu presunti finanziamenti (circa 20mila dollari ), ricevuti da gruppi di pressione filo-Hamas, oltre a essere stata artefice di «altre gravi violazioni etiche e comportamenti finanziari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese, "finanziamenti sospetti": gli Usa chiedono di licenziarla

