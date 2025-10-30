Fotografi da tutto il mondo raccontano le Riserve d’Acqua

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fotografi da ogni parte del mondo hanno partecipato al concorso internazionale “H2O la natura dell'acqua” ideato, organizzato e promosso dalle Riserve MAB UNESCO Appennino Tosco-Emiliano, Po Grande e Delta del Po e grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna – settore Aree Protette, Foreste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

